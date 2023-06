JD1TV: Síndico não renuncia e moradores fazem 'panelaço' em condomínio do Pioneiros

Insatisfeitos com a má gestão do síndico, moradores realizaram um 'panelaço' na noite desta quarta-feira (21), em frente ao condomínio localizado na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, bairro Pioneiros, em Campo Grande.

O problema vem se arrastando ao longo da semana e o JD1 Notícias acompanhou as denúncias expostas por moradores, que estariam cansados de irregularidades e uma falta de gestão transparente.

Reunidos, moradores utilizaram as panelas e apitos para literalmente fazerem barulho com a indignação. Não foi possível contabilizar quantos moradores aderiram ao protesto, mas muitas pessoas estavam acompanhando de outros prédios e incentivaram a movimentação.

Um dos moradores, publicitário, de 31 anos, explicou que a situação chegou em um nível insustentável, mesmo que houvesse tentativas de reverter os problemas e reforçou que o síndico "faz pouco caso de tudo".

"Tudo isso aqui, de certa forma, prejudica a gente, prejudica o nosso investimento para compra, venda. Mas a situação que está hoje está insustentável, a gente tentou de todas as formas, gente conversou com ele, agendou reuniões, a gente fez de tudo para chegar onde está hoje demorou para chegar, porque foi um processo", disse.

Para outra moradora, de 26 anos, um dos pontos cruciais que despertou toda a revolta e a indignação dos moradores foi em referência as contas do condomínio para tentar entender a situação, mas foram vistas falhas administrativas e o estopim foi envolvendo o conflito com o Corpo de Bombeiros.

"Ele fez a declaratória dos Bombeiros por conta própria, ele escolheu agir dessa maneira, declarando que estava tudo em dia. Pedimos que ele mostrasse o que declarou, o que teria sido vistoriado e mostrasse as vistorias que foram feitas", complementa a jovem, que atua como assistente financeira.

Os possíveis problemas estariam relacionados a hidrantes, mangueiras, extintor, o alarme de incêndio e o episódio do incêndio na madrugada provocou uma nova discussão na gestão, pois o alarme não teria disparado como era para acontecer.

E o dinheiro?

Um dos pontos criticados também pelos moradores é o fato do caixa ficar baixo, mesmo com o tamanho e a quantidade de pessoas que atualmente moram no condomínio.

"O nosso ponto a respeito desse valor de R$ 300 mil que já esteve em caixa, não tem sentido um condomínio desse porte já ter, por exemplo, meses que a gente estava com R$ 17 em caixa. A conta não fecha, a gente não afirma que ele desviou, não temos confirmação, mas um condomínio desse porte e ter esse débito, é esse o nosso questionamento", comenta o funcionário público, de 35 anos.

Os moradores estavam animados com a possibilidade do síndico renunciar ao seu cargo na noite de hoje, mas não houve sinalização para que isso acontecesse. "A gente queria muito que fosse hoje, a gente estava com esperança de que ele mandasse uma carta de renúncia hoje".

Outro meio de fazê-lo renunciar é colher 144 assinaturas de proprietários, mas caso isso não seja possível, os moradores pretendem entrar na Justiça. Até o momento, já foram colhidas mais de 75 assinaturas, que começaram a ser reunidas durante a quarta-feira.

