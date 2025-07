JD1TV: 'Talarica safada', corna espalha fotos da amante do marido preso em postes do São Conrado

Uma mulher expôs a amante do marido, que está preso, em cartazes espalhados pelas ruas do bairro São Conrado, localizado em Campo Grande. A cena foi filmada pela familiar de uma moradora da região.

Conforme o vídeo, encaminhado ao JD1, a mulher disse ter ido visitar a mãe e durante um passeio pelas ruas do bairro, teria flagrado os panfletos pendurados em postes, portões, árvores e até mesmo na janela de um carro.

Os papeis tinham a foto de uma mulher com a legenda: "Talarica safada. Gosta de ir à cadeia dar para homem casado".

E aí, será que vale a pena a humilhação para expor a amante do marido?

Assista ao vídeo: