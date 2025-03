JD1TV: Tempestade derrubou Ã¡rvores e causou destruiÃ§Ã£o por onde passou em Campo Grande

O temporal que caiu em Campo Grande durante a tarde de segunda e terça-feira deixou estragos por toda a cidade. Entre os prejuízos está a queda de várias árvores pela cidade.

Na Rua Domingos Marquês, próximo a Avenida Eduardo Elias Zahran, no Jardim Bela Vista, quatro árvores de porte grande caíram durante a segunda-feira (17), deixando a rua bloqueada em vários pontos. Hoje (19), cerca de 20 trabalhadores da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) estão fazendo o corte e a retirada dos galhos do local.

Para a imprensa, o coordenador da Defesa Civil de Campo Grande, Enéas Netto, detalhou que até o momento mais de 50 ocorrências foram registradas, sendo 42 de quedas de árvores, cinco de alagamentos e duas de inundação. As áreas mais atingidas, segundo o levantado, foi o Centro e a Lagoa, localizada na região sul.

Apesar disso, o estrago causado na região Lagoa ainda não chegou a ser calculado. “Agora vou voltar para a defesa onde vou fazer esse levantamento de ocorrências, principalmente na região sul. No decorrer do dia, os números vão aumentar. Nós temos que considerar as alterações climáticas, por isso estou emitindo alertas para conseguir fazer o tratamento de tudo que está acontecendo”, informou.

Outras árvores grandes caíram pela cidade, como na Avenida Ernesto Geisel. Leitores que passavam pela região, durante a noite de terça-feira (18), relataram à reportagem que a falta de sinalização em uma área escura quase causou vários acidentes. “Não dava pra ver, desviei quase em cima e o carro de trás também. Em um trecho curto, ali pela Ernesto, vi três árvores caídas”, disse a enfermeira Eloisa Amarilia.

Conforme a Energisa, concessionária de energia em Mato Grosso do Sul, o impacto das chuvas em Campo Grande foi maior na segunda-feira, onde várias regiões ficaram sem fornecimento elétrico. Ontem, os danos foram pontuais e já estão sendo resolvidos.

Moradores da rua Domingos Marquês ficaram sem fornecimento de energia por quase 12h, isso porque a luz acabou no começo da tempestade, por volta das 14h e retornou apenas 1h30 da madrugada de hoje (19).

