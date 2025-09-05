JD1TV: Terceirizada da prefeitura faz terreno virar 'lixão' com descarte irregular de entulho

Um terreno público se tornou área de descarte de entulho no Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Moradores detalharam que os entulhos são jogados por uma empresa terceirizada da própria prefeitura da Capital.

Um morador da região há 33 anos, detalhou que um abaixo assinado está sendo mobilizado entre os comerciantes e moradores dos arredores do terreno, porém, até agora não tiveram um retorno efetivo.

“Tem anos que estamos lutando com esse problema. Poeira para todo lado. Eu tenho comércio na região e não estamos mais aguentando esse transtorno. Agora o entulho começou a ser jogado perto do muro da Escola Municipal Antônio José Paniago, e como é entulho acaba juntando escorpião, barata, rato e outros bichos peçonhentos”, detalhou o homem que preferiu não se identificar.

Os caminhões despejam pedras, terra e outros objetos no local. O entulho é então movido por pás carregadeiras, aumentando ainda mais a poeira na região, atrapalhando a vida dos moradores.

Ainda segundo o comerciante, essa empresa não teria autorização para utilizar o terreno. Mesmo assim, eles deixam caçambas, peças dos veículos e outros objetos no local além da sujeira.

“Tem um rapaz que está plantando árvores no terreno. Os moradores já tentaram fazer isso aqui virar uma praça, mas não conseguiram. Várias denúncias e reclamações foram feitas, mas fica apenas na promessa de fiscalização. Não estamos aguentando mais”, explicou.

O JD1 Notícias procurou a prefeitura de Campo Grande para falar a respeito do assunto, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

Em vídeos encaminhados para a reportagem, é possível ver a movimentação intensa no local. Assista as imagens:

