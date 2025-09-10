JD1TV: Terreno baldio pega fogo no centro de Campo Grande

Um terreno baldio, localizado no cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Rua Rui Barbosa pegou fogo durante a tarde desta quarta-feira (10), em Campo Grande.
Conforme vídeo encaminhado à reportagem, o incêndio acabou causando uma fumaça densa na região. A área é cercada por alguns condomínios residenciais.
Não chegou a ser divulgado se o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.
Assista ao vídeo:
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Cidade
Campo Grande sedia encontro regional do Programa Trainee de Gestão Pública
Cidade
Arte, Corpo e Tecnologia serão temas de espetáculo que chega à Capital neste fim de semana
Cidade
Procon celebra 35 anos do código do consumidor com atendimento no Centro
Justiça
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Justiça
Operação Cascalho de Areia: Justiça aceita denúncia contra empresas
Justiça
Juiz condena ex-presidente do TCE-MS por improbidade e cassa aposentadoria
Justiça
Por matar vizinho espancado no bairro Moreninha, réu é condenado a 4 anos em regime aberto
Cidade
Viu a Aurora? Cachorra desapareceu sábado e família pede ajuda para encontrá-la
Cidade
Região do Parque Matas do Segredo recebe ação preventiva contra incêndios
Cidade