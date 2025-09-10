Menu
JD1TV: Terreno baldio pega fogo no centro de Campo Grande

A fumaça invadiu os apartamentos ao redor da área atingidas pelas chamas

10 setembro 2025 - 16h11Brenda Assis

Um terreno baldio, localizado no cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Rua Rui Barbosa pegou fogo durante a tarde desta quarta-feira (10), em Campo Grande.

Conforme vídeo encaminhado à reportagem, o incêndio acabou causando uma fumaça densa na região. A área é cercada por alguns condomínios residenciais.

Não chegou a ser divulgado se o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.

Assista ao vídeo:

 

