JD1TV: Trânsito fica lento na Ernesto Geisel após acidente; Confira

A avenida Ernesto Geisel, no cruzamento com a Brilhante, está congestionada após o acidente envolvendo um caminhão da Coca-Cola e um ciclista, na tarde desta sexta-feira (6), na Capital.

Com o trânsito lento, a via está, praticamente, com as duas pistas fechadas no cruzamento. O alerta é para que os condutores busquem por rotas alternativas, evitando passar pelo local onde ocorreu o acidente. Confira:

