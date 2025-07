JD1TV: Trecho da BR-163 no Anel Viário deve ser liberado em 48h na Capital

Saiba Mais Geral BR-163 sofre desvio no Anel Viário após erosão de pavimento em Campo Grande

O trecho do km 474 da BR-163 que abrange o Anel Viário de Campo Grande, interditado nesta quarta-feira (30), em razão da abertura de um buraco, deve ser liberado em 48h, conforme divulgado pela MS Via. A previsão para a normalização do tráfego é para sexta-feira (1°/08).

A erosão foi causada devido a uma fogueira feita por um andarilho em uma galeria de drenagem sob a rodovia, comprometendo a estrutura e provocando o surgimento de um buraco na pista.

Os motoristas deverão seguir pela via marginal, que dá acesso à Avenida Guaicurus. As pistas estão interditadas para as medidas de recuperação necessárias.

A empresa orienta aos motoristas que evitem o trecho e, sempre que possível, optem por rotas alternativas até a normalização do tráfego.



O aviso sobre a interdição está sendo realizado por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis Fixos e Móveis, além da sinalização efetuada pelas equipes operacionais.

Mais informações podem ser obtidas gratuitamente pelo 0800 648 0163, canal de atendimento ao cliente da Concessionária.

