VÍDEO: Vereador pede reversão da exoneração de médica que criticou estrutura de UPA

O vereador André Salineiro (PL) pediu, nesta terça-feira (16), a revogação da exoneração da médica Letícia Mella, desligada após criticar as condições de trabalho na UPA Coronel Antonino, em Campo Grande, como divulgado anteriormente pelo JD1 Notícias.

A manifestação foi feita durante a palavra do líder, na sessão da Câmara Municipal.

Salineiro afirmou que a profissional não pode ser punida por expor problemas estruturais enfrentados no atendimento à população e defendeu que a gestão reveja a decisão.

Letícia Mella foi exonerada após repercussão do vídeo no qual questiona a situação do ambiente de trabalho e relaciona o tema às eleições de 2026.

A demissão provocou reação imediata nas redes sociais, com manifestações de apoio de familiares, amigos e colegas de profissão.

