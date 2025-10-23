Menu
JD1TV: Vereadores criticam buracos, transporte e secretária: "Tem que tirar fora do Governo"

"É absurdo que a cidade não tenha o mínimo de manutenção asfáltica", criticou Papy

23 outubro 2025 - 12h50Sarah Chaves
Vereador Carlão (PSB)Vereador Carlão (PSB)   (Foto: Reprodução)

A Câmara Municipal de Campo Grande deverá convocar a secretária municipal de Fazenda, Márcia Hokama, para prestar esclarecimentos sobre a falta de recursos destinados à infraestrutura e à manutenção urbana da Capital. A reunião, que também contará com a presença do secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Marcelo Miglioli, é articulada pelos vereadores Papy (PSDB), Carlão (PSB) e Flávio Cabo Almi (PSDB).

O presidente da Câmara, Papy, afirmou que a convocação é necessária diante das decisões financeiras da Prefeitura, que, segundo ele, não refletem as prioridades da população. “Vamos votar a convocação porque estão sendo tomadas decisões sobre as finanças do município que divergem do que nós e o cidadão entendemos como essencial. Quando se retira dinheiro da manutenção da cidade, se condena o campo-grandense a conviver com buracos, pneus estourados e risco de acidentes. É absurdo que a cidade não tenha o mínimo de manutenção asfáltica”, criticou.

O vereador Flávio Cabo Almi destacou que entrou em contato com o secretário Marcelo Miglioli, que se colocou à disposição para comparecer à Casa de Leis e sugeriu o envio de ofício convidando também a secretária de Fazenda.

Já o vereador Carlão foi enfático ao defender que os serviços básicos precisam ser priorizados. “Serviços públicos essenciais, como manutenção e saúde, não podem parar. Se a Prefeitura não tem condições de conservar a cidade, não pode pensar em ampliar nada. A prefeita Adriane precisa rever sua equipe. Pessoas como a Márcia estão atrapalhando a gestão, tira fora do Governo. Aquele bispo amigo do Lídio (deputado estadual), tira fora – Mas é meu amigo – Amigo o lugar é no diretório do partido, no escritório de advocacia. Gestão pública não tem lugar para amizade, tem que ter competência"”, declarou.

A convocação deverá ser votada na próxima sessão da Câmara e, segundo os parlamentares, tem como objetivo dar transparência à gestão dos recursos municipais e cobrar respostas sobre a falta de manutenção e investimentos em infraestrutura básica em Campo Grande.

