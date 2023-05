JD1TV: Voyage capota após ser atingido por Strada no centro de Campo Grande

Durante a manhã desta sexta-feira (19), um motorista de aplicativo e o passageiro saíram ilesos de um capotamento no cruzamento das ruas Eduardo Santos Pereira com 13 de Junho. Eles estavam em um Volkswagen Voyage, que foi atingido por um Fiat Strada, em que estava um acadêmico de medicina veterinária, de 21 anos, e sua namorada, de 20 anos.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o motorista de aplicativo, identificado como Renan de Souza, de 33 anos, seguia com a corrida pela 13 de junho, e a Strada, conduzida pelo acadêmico, estava trafegando pela Eduardo Santos Pereira, quando houve a colisão entre eles.

O principal motivo do acidente teria sido a falta de atenção a placa de 'Pare' e também falta de sinalização na via.

"A gente não conseguia ver nenhuma sinalização e tínhamos acabado de sair do semáforo. Não tem nada pintado no chão e nem na placa. A gente é de Coxim e ele estuda aqui, estamos indo para Coxim", disse a auxiliar administrativa, passageira da Strada. O condutor, reforçou a versão. "Não ando aqui e não tem sinalização, fica difícil da gente adivinhar".

Renan também seguiu a linha da versão, afirmando que o condutor não teria visto a sinalização de pare. O motorista de aplicativo explicou que ainda vai pensar em como arcar o prejuízo causado no acidente.

"Ele me acertou e o carro virou. Primeiro foi Deus, se fosse um motociclista tinha morrido, o impacto foi muito grande. Estamos aguardando a polícia de trânsito. O carro é meu e eu vou ter que me virar até o carro ficar pronto. O sentimento agora é de gratidão, não precisei ir ao hospital e nessas horas que a gente pensa em Deus".

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é quem realizou os atendimentos médicos no local e encaminhou o passageiro do Voyage para a Santa Casa. Os demais envolvidos recusaram ou não precisaram de socorro.

Morando na região há 25 anos, a pecuarista Célia Zanet disse para a reportagem que é comum acidentes naquele cruzamento. "Já vi muito acidentes aqui, pessoas que já se machucaram muito, a sinalização tá péssima, o pare atrás de uma árvore. Precisa de um sinaleiro".

O comerciante Plínio Greg, de 58 anos, afirmou que o cruzamento se tornou bastante perigoso com o passar do tempo e definiu a situação como um caos. "Gente arrebentada o tempo todo nesse lugar. É uma vergonha, perigosíssimo. A placa é escondida e as pessoas descem rápido aqui. Moro há mais de anos e aqui é caos".

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também