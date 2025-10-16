Menu
Menu Busca quinta, 16 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

JDTV: Influencer é barrada ao dançar "Pimpolho" em bar de Campo Grande

Com 396 mil seguidores em rede social, Karen Stiegler expõe constrangimento

16 outubro 2025 - 12h01Vinícius Santos     atualizado em 16/10/2025 às 12h01
Foto: Foto:   (Reprodução)

A influencer Karen Stiegler, conhecida por seus 396 mil seguidores em uma rede social, passou por uma situação constrangedora em um bar famoso de Campo Grande, que também funciona como restaurante. Ela relatou o ocorrido nas redes sociais e compartilhou o momento exato da abordagem.

Segundo Karen, tudo aconteceu enquanto ela dançava calmamente ao som da música “Pimpolho”. Um funcionário do estabelecimento a abordou e a impediu de continuar a dança, gerando desconforto para a influencer. O episódio foi registrado em vídeo, interrompido no instante da abordagem.

Nas redes sociais, internautas se manifestaram criticando a atitude do funcionário, classificando como “absurdo” a forma como a situação foi conduzida. O vídeo do momento foi publicado no perfil @maesemrotulos, onde seguidores acompanharam e comentaram o episódio; veja:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente da Câmara Municipal, vereador Papy (PSDB)
Cidade
Com orçamento reduzido para 2026, vereadores terão que fazer corte de gastos em gabinetes
Foto:
Cidade
Novenário em honra a São Judas Tadeu reúne missas, música e cultura; veja a programação
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
TJ nega apelos e aumenta pena de Jamilzinho por mandar executar "Playboy da Mansão"
Sede do Hemosul, em Campo Grande
Cidade
Servidores do MPT e MPF fazem ato por valorização em Campo Grande
Desde sua criação em 2021, mais de mil pessoas já foram beneficiadas pela iniciativa
Cidade
Gerson Claro propõe uso de multas de trânsito para financiar CNH social em MS
Desde 2022, o FAC já distribuiu 73.116 kits de alimentos
Cidade
Ceasa e FAC se unem para combater a fome e promover a sustentabilidade na Capital
Evento acontecerá no Albano Franco
Cidade
Bazar do São Julião começa amanhã com mais de 48 mil itens a partir de R$ 5
Sebrae leva atendimento gratuito a empreendedores locais do Nova Lima
Cidade
Sebrae leva atendimento gratuito a empreendedores locais do Nova Lima
Gêmeos Rafael Muler Passos e Alexandre Muler Passos, de 31 anos -
Justiça
Justiça solta acusado de matar irmãos gêmeos a tiros em Campo Grande
Idosa morreu após ser atingida por carro -
Justiça
Motorista que matou idosa no Jardim Vida Nova fecha acordo de R$ 15 mil

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
O caso explodiu na segunda
Polícia
Amor ungido? Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel só de baby-doll