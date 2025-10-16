JDTV: Influencer é barrada ao dançar "Pimpolho" em bar de Campo Grande

A influencer Karen Stiegler, conhecida por seus 396 mil seguidores em uma rede social, passou por uma situação constrangedora em um bar famoso de Campo Grande, que também funciona como restaurante. Ela relatou o ocorrido nas redes sociais e compartilhou o momento exato da abordagem.

Segundo Karen, tudo aconteceu enquanto ela dançava calmamente ao som da música “Pimpolho”. Um funcionário do estabelecimento a abordou e a impediu de continuar a dança, gerando desconforto para a influencer. O episódio foi registrado em vídeo, interrompido no instante da abordagem.

Nas redes sociais, internautas se manifestaram criticando a atitude do funcionário, classificando como “absurdo” a forma como a situação foi conduzida. O vídeo do momento foi publicado no perfil @maesemrotulos, onde seguidores acompanharam e comentaram o episódio; veja:

