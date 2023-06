Jiboia aparece faminta e devora galinhas em chácara de Campo Grande

A família de uma chácara na região da Chácara dos Poderes, em Campo Grande, contou com o apoio da Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana para retirar uma jiboia faminta, que havia atacado o galinheiro e devorado pelo menos três galinhas durante esse domingo (11).

Conforme divulgado pela GCM, a moradora da chácara relatou que temia pela integridade de suas crianças e ao avistar a jiboia, que não conseguia se mexer e nem voltar para a mata próxima da chácara, decidiu chamar pela equipe, enquanto o marido continha a cobra.

A mulher relatou que o marido conseguiu conter a jiboia colocando um saco de estopa, advertido pela Patrulha Ambiental, de que esse procedimento poderia lesionar o animal ou até mesmo provocar um acidente.

Após a captura da cobra, o animal foi entregue para o CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), uma vez que apesar da jiboia estar saudável, se fosse libertada em seu habitat poderia ser predada ou atropelada por veículos na estrada.

