Jogo beneficente reuniu governador e ex-atletas para incentivar doação de sangue e órgãos

7ª edição do Comerário Sangue Bom aconteceu ontem no Rádio Clube Campo, com convidados especiais, entre eles o ex-meia Flávio Conceição, com passagem pelo Palmeiras e Seleção Brasileira

01 dezembro 2025 - 15h39Taynara Menezes
Riedel entrou em campo e destacou o caráter social da iniciativaRiedel entrou em campo e destacou o caráter social da iniciativa   (Foto: Saul Scharamm)

Em uma celebração de solidariedade e paixão pelo futebol, o governador Eduardo Riedel participou neste domingo (30) da 7ª edição do Comerário Sangue Bom, evento beneficente que une esporte e conscientização sobre a doação de sangue, órgãos e medula óssea. A partida, realizada no Rádio Clube Campo, reuniu ex-jogadores de Operário e Comercial, além de convidados especiais, entre eles o ex-meia Flávio Conceição, com passagem pelo Palmeiras e Seleção Brasileira.

Riedel entrou em campo e destacou o caráter social da iniciativa. “É um momento de união em prol de uma causa que transforma vidas. A mobilização da sociedade para ampliar as doações acontece graças a ações como esta, que conscientizam e estimulam a cidadania”, afirmou. O governador também ressaltou que Mato Grosso do Sul vem se consolidando como um dos principais centros de transplantes do país, com aeronaves do Estado atuando semanalmente no transporte de órgãos. “O número de doações tem crescido e seguimos comprometidos com essa missão”, completou.

Idealizador do evento, Carlos Alberto Rezende, o “Professor Carlão”, lembrou que o Comerário Sangue Bom chegou à sétima edição graças às parcerias e ao apoio contínuo à causa. “Nossa vitória acontece no apito inicial. Estamos celebrando vidas salvas pela doação e homenageando com carinho Operário e Comercial. Solidariedade não tira férias”, declarou.

Entre os participantes estava também Carlos Henrique Brites, transplantado há dez anos, que celebrou mais uma edição do jogo beneficente. “É um momento de confraternização e gratidão. Fico feliz em participar e comemorar uma década do meu transplante”, afirmou.

Durante o evento, o Instituto Sangue Bom arrecadou alimentos, fraldas, descartáveis e brinquedos para o tradicional “Natal Sangue Bom”, ação que leva doações e mensagens de solidariedade a hospitais e instituições carentes. Fundado em 2016 por Carlão, que venceu uma aplasia medular severa após receber transplante de um doador não aparentado, o Instituto é reconhecido nacionalmente por sua atuação em campanhas de doação de sangue, medula e órgãos, além de outras iniciativas sociais.

