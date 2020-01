Jovem compra salgado "recheado de larvas" em lanchonete da Rodoviária

Durante espera do embarque para Maracaju, Leandro Da Cruz Carneiro, de 29 anos, levou um susto ao comprar um salgado na lanchonete Parada Coffee no Terminal Rodoviário de Campo Grande e perceber que o lanche estava "recheado de larvas" nessa manhã de quinta-feira (2).

Leandro contou ao JD1 Notícias que estava a manhã toda sem comer e por volta das 11h40 decidiu comprar algo, mas não imaginava que iria acabar com a fome dele. "Pedi um café e um pão de batata recheado com presunto e queijo, e sai correndo para voltar para o embarque, mas na primeira mordida já senti que estava podre, cortei ele ao meio com a mão e vi as larvas, muitas", comentou.

Segundo o organizador de eventos, ele voltou a lanchonete na mesma hora e mostrou para a atendente que demonstrou ficar muito sem graça com a situação. A mulher, não identificada, teria entrado para a cozinha com o salgado e não retornou para dar alguma posição a Leandro. O jovem procurou a portaria do terminal que informou que o gerente da lanchonete seria o único responsável, mas que ele não estava no lugar.

Ainda de acordo com Leandro, a pessoa que atendeu ele na portaria do terminal disse que as reclamações pertinentes à má qualidade dos alimentos vendidos na lanchonete são comuns e que ele poderia fazer uma reclamação escrita. "Fiz a reclamação formal e retornei lá com uma amigo que também tinha comprado um lanche e fizemos ela devolver o valor pago pelo salgado, já que precisavamos embarcar imediatamente no ônibus", explicou.

O rapaz que é morador de Maracaju contou que passou mal nessa noite de quinta-feira (2), e que já está melhor. "Eu fiquei morrendo de medo de me dar algo mais sério, por comer algo pura larva", contou.

Leandro disse que irá registrar um boletim de ocorrência. A empresa Parada Caffe não deu nenhuma resposta sobre o caso.

