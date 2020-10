Jovem deixa carta de suicídio e se despede no Facebook

A depressão fez outra vítima em Campo Grande, o estudante de agronomia da Uniderp, Gustavo Andrade de 18 anos deixou uma carta de despedida no perfil do Facebook. Após a publicação, cometeu suicídio na quinta-feira (29). Na mesma publicação diversas pessoas manisfestaram carinho e pedidos para ele cometer o ato.

“Não sei como começar essa carta, não sei se estou fazendo certo ou errado, mas quero dizer que nada foi culpa de alguém, simples foi escolha minha. Hoje.. nesse exato momento estou colocando um fim em minha vida, eu sempre fui uma pessoa sorridente, uma pessoa que parecia não estar mal, mas por dentro tudo estava desabando !. Eu nunca tive o apoio da minha família pra nada, meu pai morreu na minha frente e não pude fazer nada, não estou mais vivendo, sou tipo uma alma vagando nesse mundo... por todos que já passaram pela minha vida! Que me fizeram feliz por ao menos 1 segundo agradeço a vocês, espero que lembre de mim sempre nos momentos bons! Independente do Lugar sempre vou ser aquela pessoa brincalhona que vcs conheceram. Para vocês que estavam tentando me destruir! Parabéns ! Conseguiram. Agora estou aqui olhando para o teto com mil e um pensamentos na minha cabeça, e o único ponto que chego é “sou um peso da vida das pessoas “ “Se nem minha mãe me quer pq alguém iria me querer” Eu ia ser feliz? Eu poderia ser feliz ? Talvez sim, mas infelizmente eu respiro fundo e olho pro teto e a única coisa que me vem na cabeça é a corda e a cadeira, esse ano enfrentei muitas coisas, muitas batalhas aonde não se resultaram em nada, essa não é a primeira e nem a segunda vez que tento tirar minha própria vida, as pessoas deveriam ter mais cuidado comigo! Mas infelizmente ninguém é igual a ninguém ! Chego ao fim dessa carta, me perdoem pelos erros, pelos meus mil e um defeitos, esse é só um fim da minha vida aqui na terra, obg por tudo e por todos!”, escreveu o jovem.



Não se sabe ao certo o motivo que levou o rapaz a tirar a vida, mas segundo uma postagem de quarta-feira (28), seria em razões de término de um relacionamento.



O Centro de Valorização da Vida (CVV), realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo pelo número 188, email e chat 24 horas todos os dias.

