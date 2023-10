Jovem executado na Moreninha III sofreu duas tentativas de homicídio em 2020

Na noite desta quarta-feira (18), Luan de Oliveira Araujo, 22 anos, foi brutalmente executado com mais de 10 tiros no Bairro Moreninha III, em Campo Grande. A vítima já tinha um histórico criminal, conforme apurado pela reportagem do JD1 Notícias.

Luan enfrentou dois ataques a tiros no ano de 2020, conseguindo sobreviver após receber socorro e tratamento médico. O primeiro ocorreu em 12/02/2020, seguido por outra tentativa de homicídio em 02/04/2020.

Além disso, ele esteve sob investigação pela morte de Lucas de Moraes Charão, conhecido como 'Bocão', ocorrida em 26/11/2020 no mesmo bairro, onde Bocão foi alvejado e morreu.

O histórico criminal de Luan incluía anotações por porte de drogas para consumo pessoal, tráfico de drogas, perturbação do trabalho ou sossego alheios com gritaria ou algazarra, além de dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

O caso deve ser alvo de investigação da Polícia Civil.

EXECUÇÃO

Luan de Oliveira Araujo, 22 anos, morreu ao ser executado com mais de 10 tiros durante a noite desta quarta-feira (18), na Rua Sambacuim, localizada na região do bairro Moreninha III.



As informações iniciais, apuradas pelo JD1, apontam que o crime aconteceu próximo a creche do bairro. Por ter acontecido há pouco tempo, a dinâmica do assassinato ainda está sendo investigada pelas autoridades policiais.



Equipes da Polícia Militar estão isolando a área onde tudo aconteceu, enquanto aguardam a chegada da Policial Civil e da Perícia Técnica.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também