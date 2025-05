Jovem fica gravemente ferido após batida entre moto e carro em Ivinhema

Um jovem de 26 anos ficou gravemente ferido após uma batida entre um carro e a motocicleta em que estava na noite desta sexta-feira (23), no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Ronaldo Padovan Branquinho, em Ivinhema – a 291 km de Campo Grande.

Segundo o Nova News, o acidente foi entre uma Fiat Strada e uma Honda CG Fan 160. Com o impacto, o condutor da moto sofreu fraturas no fêmur, no braço e no antebraço esquerdo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou o atendimento no local e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de Ivinhema.

O motorista do carro, de 59 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também