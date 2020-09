Jovem morre 4 dias após ser atingido por caminhonete em Campo Grande

O jovem; o jovem Eduardo Santos Rodrigues, de apenas 22 anos; morreu na tarde da última terça-feira (22) quatro dias após colidir com sua motocicleta em uma caminhonete, no Coophavila II, em Campo Grande. Conforme o registro policial sobre o caso, o acidente aconteceu na última sexta-feira (18).

Ainda de acordo com o registro, Eduardo pilotava a sua motocicleta Yamaha Factor pela Avenida Nasri Siufi, quando foi atingido pela camionete no cruzamento com a Rua Restinga.

O motorista da S10, de 71 anos, seguia pela Restinga e atingiu o jovem ao fazer a conversão à esquerda para adentrar na avenida. Após a colisão o idoso foi submetido a teste de alcoolemia, que constatou que ele não estava dirigindo embriagado.

Com a força do impacto Eduardo teve um traumatismo craniano grave e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande. No sábado (19), Eduardo teve uma parada pulmonar e precisou ser entubado. Ontem (21) ele teve disfunção de múltiplos órgãos e às 12h55 de hoje (22) acabou morrendo.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, que deve apurar as circunstâncias do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também