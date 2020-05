Jovem morre após colisão de carro e moto no interior

Flávio Veras, com informações do Deadápolis News

Uma jovem de 28 anos morreu após a moto que ela conduzia colidir com um carro na tarde de sexta-feira (15), em Deodápolis. A vítima foi identidicada como Deisiane Mayra da Silva.

Segundo informações do site Deodápolis News, a motociclista seguia pela Avenida Deodato Leonardo da Silva, quando colidiu com um carro, que saía do pátio da Secretaria Municipal de Educação.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Hospital Cristo Rei, mas não resistiu aos ferimentos.O motorista do carro permaneceu no local e prestou socorro à vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também