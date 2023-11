Jovem perde controle de carro e acerta poste na Ricardo Brandão

Uma médica, de 24 anos, sofreu um acidente na manhã deste domingo (19) ao colidir seu veiculo contra um poste, na Avenida Ricardo Brandão, região do Itanhangá Park, em Campo Grande. A vítima sofreu apenas um ferimento na boca.

Segundo informações colhidas no local, a condutora havia acabado de deixar o plantão e retornava para sua residência. Ela conduzia um veículo Ford Ka.

Ela trafegava pela rua Rio Grande do Sul, quando fez a conversão para acessar a Avenida Ricardo Brandão, mas em determinado momento, perdeu o controle e atingiu o poste.

O poste ficou suspenso e não caiu por causa dos fios que ficaram enroscados com uma árvore de grande porte no canteiro central da via.

Uma equipe da Energisa esteve pelo local trocando o poste. Um guincho foi acionado para retirar o veículo do local.v

