Juiz nega pedido para que padrasto assassino responda em liberdade

O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, negou a solicitação da defesa de Christian Campoçano Leitheim, de 25 anos. Acusado de matar a enteada de dois anos após uma série de agressões, o advogado do réu solicitou ao magistrado, que o autor respondesse pelo crime em liberdade.

O pedido foi feito em audiência no dia 17 de abril, ocasião em que o advogado de Chistian, Renato Franco, sustentou que o cliente sofria ameaças dentro do sistema penitenciário, além de ser réu primário e ter residência fixa.

Contudo, o magistrado decidiu por manter o réu em prisão preventiva, sem previsão de liberdade. Em seu entendimento, ele considerou a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal.

Ao JD1 Notícias, o advogado afirmou que, por hora, aguardará ser notificado e a também a divulgação da decisão no Diário Oficial da Justiça. Na próxima semana, um novo documento será elaborado para recorrer da definição.

O caso- Shophia de Jesus Ocampo, de dois anos, foi morta no dia 26 de janeiro, após inúmeras idas e vindas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Coronel Antonino. A mãe da menina, Stephanie de Jesus da Silva, 24 anos, levou a pequena na unidade de saúde dizendo que ela estava passando mal.

O atestado de óbito apontou que a Sophia sofreu lesão na coluna cervical. Exame necroscópico também mostrou que a criança sofria agressões há algum tempo e tinha ruptura cicatrizada do hímen, indicando sinais de violência sexual.

