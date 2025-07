Julho é mês para quitar licenciamento de veículos com placa final 6 em MS

Motoristas e motociclistas que possuem veículos com a placa final 6, precisam se atentar ao prazo neste mês de julho para realizar a quitação do licenciamento anual junto ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

O prazo vai até o dia 31 de julho e, ao todo, 187.238 veículos estão registrados com essa terminação no Estado.

Somente em Campo Grande, são 66,2 mil veículos. Em Dourados, o número chega a 18,6 mil, e em Três Lagoas, 10 mil veículos devem ser licenciados até o fim do mês.

O valor do licenciamento em julho é de R$ 238,36. Pagando depois do encerramento do prazo, o montante sobe para R$ 309,40.

Além dos veículos com placa final 6, o Detran-MS alerta que mais de 521,7 mil veículos em todo o Estado ainda não regularizaram o licenciamento de 2025.

Vale lembrar que circular com o licenciamento vencido é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e possibilidade de remoção do veículo.

