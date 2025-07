Justiça mantém prisão de acusado de matar padrasto a tiros em Campo Grande

A Justiça decidiu manter a prisão de Jair de Britto Ferreira Junior, de 22 anos, acusado de matar a tiros o padrasto José Ricardo Ferreira, de 48 anos, em maio de 2023, em Campo Grande.

A decisão é do juiz Aluizio Pereira dos Santos, que, durante a revisão do caso, considerou que medidas alternativas à prisão não seriam eficazes neste momento. “Por fim, a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, nesse momento, poderia restar inócua, motivo pelo qual abstenho-me de aplicá-las”, afirmou o magistrado.

Segundo o juiz, a prisão preventiva deve continuar valendo principalmente para garantir a ordem pública. “Verifica-se que o acusado possui comportamento voltado à prática criminosa, de forma que há indícios de que, se colocado em liberdade, poderia voltar a delinquir”, destacou o magistrado ao citar dados do SAJ e do SIGO — sistemas de informações judiciais e policiais.

José Ricardo Ferreira era padrasto de Jair de Britto Ferreira Junior.

