Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Kits para a 3ª Corrida dos Poderes começam ser entregues e segue até amanhã

A entrega está acontecendo no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes

21 outubro 2025 - 14h39Taynara Menezes
Edição anteriorEdição anterior   (Foto: Divulgação )

Os kits da 3ª Corrida dos Poderes começaram ser entregues nesta terça-feira (21).  A entrega está acontecendo até às 20h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes. Na quarta-feira (22), das 9h às 20h.

O evento esportivo será realizado no próximo sábado (25) e conta com percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km para corrida, além de uma modalidade voltada ao público infantil.

Para a retirada, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. Quem for buscar o kit em nome de outra pessoa deverá apresentar o próprio documento, uma cópia do documento do atleta inscrito e uma autorização assinada. No caso das crianças, somente o responsável legal poderá retirar, mediante apresentação do documento original do menor.

Cada participante precisa entregar um brinquedo novo ou conservado no momento da retirada. Os itens arrecadados serão encaminhados à campanha Caixa Encantada, iniciativa que atende crianças em situação de vulnerabilidade social.

Os kits incluem camiseta de tecido tecnológico e número de peito, que é individual, obrigatório e não pode ser transferido. Quem estiver inscrito nas provas de 5 km ou 10 km também receberá o chip utilizado para a cronometragem oficial.A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro.

A Corrida dos Poderes é uma realização da FAMS (Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul), com organização da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), Governo do Estado e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Contas de MS (TCE-MS).

Serviço

3ª Corrida dos Poderes

Sábado: 25 de outubro de 2025, a partir das 15h.
Horário da largada: 17h10.

Assembleia Legislativa de MS (estacionamento).
Av. Des. José Nunes da Cunha s/n.
Parque dos Poderes – Campo Grande | MS.

Programação

15h00 – Abertura da Arena

16h00 – Corrida Kids

17h10 – Largada Pernas Solidária

17h15 – Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 – Largada Caminhada

18h50 – Premiação

19h15 – Show Chicão Castro e Banda

Para mais informações acesse o site oficial da Corrida dos Poderes: https://corridadospoderes.ms.gov.br/

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Faca usada no crime -
Justiça
Homem que matou amigo em briga de baralho em Campo Grande é solto em Campo Grande
Jader Vasconselos
Cidade
Conselho de Saúde cobra transparência da Sesau sobre R$ 156 milhões desviados de função
Escorpião estava na escola | Imagem ilustrativa
Cidade
Criança é internada após ser picada por escorpião em escola de Três Lagoas
Terreno onde o empreendimento está inscrito -
Saúde
Licitação do Hospital Municipal em Campo Grande segue paralisada há mais de um ano
Delegado Reginaldo Salomão -
Polícia
Delegado detalha prisão de dois suspeitos de tentativa de furto em joalheria de shopping
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras
Cidade
Concurso de contos "Ulysses Serra" premia talentos literários nesta quinta-feira
Edição anterior
Cidade
Começa amanhã a entrega dos kits para a 3ª Corrida dos Poderes
Os consumidores com faturas vencidas a partir de 1 dia podem participar
Cidade
Energisa oferece até 80% de desconto para negociação de dívidas em MS
Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Desembargadora nega liberdade a envolvido em execução no Pedrossian
Foto: Shutterstock
Cidade
Processo seletivo irá contratar profissionais de engenharia elétrica com salário de R$ 5.200

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar