Ladrão atencioso: homem furta números da casa, mas deixa identificação no papel

É cada coisa! Um vídeo de uma moradora inconformada tem viralizado nas redes sociais em Campo Grande. Isso porque nas imagens, ela mostra que os números 04 de sua casa foram roubados. Para a surpresa de muitos, o ladrão foi até atencioso, deixando um papel com os números correspondentes, para não deixar a casa sem identificação.

"Se não fosse cômico seria trágico" é o ditado que se encaixa com o ocorrido. O vídeo foi mandado pela moradora, ainda não identificada, para a página 'Passeando em Campo Grande'. De lá, o vídeo passou a circular nas redes sociais.

"A vida do crente não é fácil. Esse era o número da minha casa que os caras roubaram. Mas eles foram bem atenciosos e colocaram esse papel aqui, para identificar a casa que é número 04. Quem é que rouba número da casa dos outros? É umas coisas que não dá pra entender!", disse a moradora no vídeo.

Nos comentários, várias pessoas relatam não ser a primeira vez que isso acontece, ou que já passou por isso também. "Isso é comum kkk trampo com entrega e várias casa sem número. Aí você comenta que não estava achando, eles dizem que roubaram...", comentou um internauta.

"Já roubaram da minha também. Levaram só um número. De certo tava difícil de achar", escreveu outra. "Vixi, achei que fosse só na minha casa, além do número levaram até a lixeira", comentou outra internauta.

Confira:

