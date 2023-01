Secretaria apresentará na terça-feira, projeto para repor aterro da Filinto Muller

Após a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditar a Avenida Filinto Muller em frente do Lago Amor, técnicos da Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos) programaram para terça-feira (17) a apresentação de três alternativas de projetos para recomposição do trecho do aterro de sustentação da pista e da ciclo-faixa próxima da travessia do Córrego Bandeira.

A primeira alternativa é recompor o aterro com o formato da obra original (com contenção do aterro com placas e trilhos); a segunda, trocar os trilhos por concreto, refazer tudo e construir paredes de concreto para proteger o barraco do córrego, mas isto envolveria a anuência da Universidade Federal, já que o Lago do Amor e a área a jusante do Bandeira, está dentro do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Outra possibilidade é trocar trilhos e placas, por concreto para contenção do barranco.

O temporal do último dia 4 quando choveu 159 milímetros, precipitação esperado para todo o mês de janeiro, levou um trecho de 150 metros de aterro, arrastou placas de concreto da contenção do aterro, afundando a calçada. “Vamos escolher alternativa de projeto mais adequada tecnicamente”, explica o secretário. A obra deve ser contratada com dispensa de licitação diante da urgência da execução.

