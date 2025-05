Lagoa Itatiaia terá deck para canoagem

A Lei que cria o Projeto “Remar é Preciso” foi sancionada nesta terça-feira (20), estabelecendo ações para incentivar a prática esportiva de canoagem e outras atividades turísticas, culturais e recreativas em contato com a natureza urbana na Lagoa Itatiaia, localizada no Parque Doutor Anísio de Barros, Bairro Jardim Itatiaia, em Campo Grande.



Será delimitada uma área para apoio à prática de canoagem, com a construção de um deck fixo ou semiflutuante posicionado em área na margem de acesso ao canal da lagoa.

Na área poderão ser instaladas estruturas com cavaletes de madeira para servir como ponto de estacionamento seco de embarcações, sem comprometer o uso por praticantes de outras modalidades ou oferecer riscos aos usuários.

A implantação da estrutura de embarque e estacionamento das embarcações, deverá atender a todas as normas e legislações vigentes no município, considerando-se a preservação ambiental e paisagística da área, além do impacto no espaço ocupado.

Os custos de implantação dos equipamentos necessários serão de responsabilidade da entidade usuária.

