Lâmpadas de LED da 14 são testadas

Os postes instalados com lâmpadas de LED da avenida 14 de Julho, que fazem parte das obras do Reviva Centro, foram testadas na última sexta-feira (10), após instalação, no começo do mês. Conforme os responsáveis pelo projeto, 15 postes foram implantados entre as ruas 26 de Agosto e Sete de Setembro. De acordo com as informações da prefeitura, por meio de um dos responsáveis pela obra, o engenheiro civil Bruno Katayama, os postes são compostos de duas lâmpadas de LED: a mais baixa de 30W e a mais alta de 60W. Cada um terá, então, 90W de potência total. O leque de iluminação de LED é quase o dobro que o da lâmpada convencional, o que representa mais segurança.



Para que a instalação das lâmpadas acontecesse foi necessário um estudo de luminotécnico, o que possibilitou analisar o nível de claridade que se esperava para iluminar as calçadas e a rua, inclusive com simulações de fotos noturnas.



Engepar

Uma das empresas que fazem parte da reestruturação da avenida 14 de Julho, a Engepar, informou, através de sua assessoria, que a obra já está com boa parte concluída e alguns serviços devem ser terminados em dois meses, como, por exemplo, o que está “enterrado”. O termo significa que estão sendo trocadas todas as instalações, ou seja, 100% do esgoto, a drenagem de água fluvial, parte elétrica, a tubulação que leva água para os hidrantes e de gás, a fibra ótica do exército e todos os cabos das operadoras de telecomunicação.



Para fazer o processo foram retirados 30 mil metros cúbicos de terra pelas máquinas que trabalharam com todo cuidado para não prejudicar as lojas que estão no entorno da avenida. Todo o trabalho foi feito sem cortar o fornecimento dos serviços essencias. Ninguém ficou sem água, esgoto ou sem energia e esse foi o grande desafio do projeto, segundo os responsáveis pela obra da Engepar.

Ainda com informações da empresa que compõe a equipe, com todo esse trabalho, acredita-se que em dois meses o Centro não precisará mais ter trechos interditados, o que devolve a região a fluidez normal do trânsito nas partes afetadas pela revitalização. Assim, as equipes iniciam o trabalho no pavimento e não mais em partes que estavam enterradas, além das calçadas.



Energisa

A Energisa, concessionária de energia elétrica do estado, também deu início aos trabalhos no Reviva Campo Grande. Segundo João Ricardo Costa Nascimento, supervisor de Planejamento da Construção, o trabalho é complexo. “Começamos a fazer o adiantamento das obras de adequação no sistema para atender a rede subterrânea na 14 de Julho. Depois está previsto o início da adequação das estruturas de transição, localizadas nas ruas transversais à 14”, afirmou. Os tipos de serviços são: extensões de rede (construção de redes de média tensão), recondutoramentos (substituição de cabos para ganhos em confiabilidade) e instalação de equipamentos especiais para ganho de confiabilidade na rede da 14 de Julho.

