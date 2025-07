Lanche com escargot? Campo-grandense recebe lanche com caramujo de restaurante no Caiobá

A hora da comida sempre é especial para algumas pessoas, quando a comida é algo diferente como um lanche, é ainda melhor. Porém, esse momento se transformou em um pesadelo para uma moradora da região sul de Campo Grande, isso porque a refeição dela tinha um caramujo.

Conforme uma publicação feita em um grupo de reclamações das redes sociais, a mulher tratou a situação como um ‘descaso’, detalhando que anteriormente a mesma pizzaria já havia atrasado demais um pedido.

“Eles já atrasaram com o pedido por falta de ingredientes, e no final veio um brinde (UM CARAMUJO). A questão é nem o dinheiro, mas sim o descaso com nós como clientes. E se eu não tivesse hábito de olhar o lanche antes de consumir?”, disse ela.

A postagem feita na manhã de domingo (6) já conta com mais de 191 comentários e quase 240 curtidas. Entre as respostas está a do proprietário do restaurante, que se desculpou pelo transtorno causado e afirmou estar revendo todos os procedimentos de higienização dos produtos vendidos.

“Gostaríamos de reforçar nosso mais sincero pedido de desculpas pelo ocorrido. Sabemos que nada justifica o transtorno e a insatisfação causados, e compreendemos completamente a sua indignação.

Assim que tomamos conhecimento da situação, realizamos o reembolso integral do valor pago e já estamos tomando medidas internas rigorosas para que isso jamais volte a acontecer. Estamos revendo todos os nossos processos de higienização e controle de qualidade, além de reforçar a orientação com nossos colaboradores”, diz o texto.

E ai, gostaria de uma ‘surpresinha’ dessa no seu lanche também?

