Lar do trabalhador ganha Praça Sustentável e intergeracional

A Prefeitura de Campo Grande, com intuito de movimentar jovens, adultos e idosos no mesmo ambiente inaugura, na próxima terça-feira (17), às 9h, Praça Sustentável e intergeracional para atender os moradores do bairro Lar do Trabalhador e região. Com 10 equipamentos que podem ser utilizados por todas as idades.

No local também será entregue um parque infantil em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul.

Organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Secretaria Municipal da Assistência Social (SAS), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) o espaço vai integrar esporte e lazer gratuitos a população.

A ação que teve iniciativa da vice-prefeita, Adriane Lopes, vem atender aos anseios da comunidade. ‘’Há tempos havia esse pedido e necessidade da comunidade e preparamos com muito carinho’’, afirmou.

