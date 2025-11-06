Menu
Leapmotor escolhe Campo Grande para apostar no mercado aquecido dos carros elétricos

Para alcançar o sucesso, empresa chinesa conta com apoio da Stellantis

06 novembro 2025 - 21h07Luiz Vinicius     atualizado em 06/11/2025 às 21h29
Empresa chinesa desembarca em Campo GrandeEmpresa chinesa desembarca em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A Leapmotor, empresa chinesa, desembarcou de vez em Mato Grosso do Sul, e Campo Grande foi a escolhida para ter a sede instalada - a cidade, inclusive, é uma das poucas capitais a receberem a empresa no Brasil, um ano depois da expansão para a Europa.

A empresa conta com um aliado muito forte para atingir o maior sucesso: a Stellantis, que apostou com muito carinho as fichas para que a parceria dê certo não apenas na capital sul-mato-grossense, mas também em solo brasileiro.

Para o JD1 Notícias, Alex Dalacqua, gerente da Leapmotor, em Campo Grande, explicou que a empresa chega em um momento em que o mercado brasileiro está em plena evolução para o mercado de elétricos, de eletrificados. E a cidade parece estar acompanhando o mesmo ritmo.

"Campo Grande é uma capital que está em pleno desenvolvimento e nós estamos vendo isso nos últimos cinco anos que a cidade está num crescimento acelerado e com isso, a eletrificação também está vindo para Campo Grande", destaca Alex.


Gerente Alex Dalacqua durante lançamento da empresa na cidade. (Foto: Luiz Vinicius)

O gerente afirma que a cidade está caminhando a passos largos para se estruturar e ficar totalmente adequada ao sistema elétrico de veículos, principalmente com pontos de carregamento. "Então, com toda essa evolução na estrutura, a Leapmotor chega no momento certo, no momento que o Campo Grande já está se adequando, já está ficando adepta a um mercado de eletrificado".

Ponto de interrogação na cabeça das pessoas na hora da compra de carros elétricos, as peças tendem a estar no Brasil, especificamente na cidade de Betim, em Minas Gerais. Porém, a empresa em Campo Grande recebeu uma grande quantidade de peças, principalmente da funilaria - a questão do alto índice de acidentes foi levada em consideração.

"A LeapMotor, além da cidade estar se estruturando, nós da concessionária já estamos com uma estrutura de carregamento para os nossos clientes", disse. E acrescenta sobre os carregadores dos veículos.

"O cliente que adquire o carro, além do carregador portátil, claro, dependendo da versão do veículo, já vai ganhar o All Box, já vai vir de brinde, mais o incentivo para instalar na sua residência, para pagar mão de obra".

Modelos e preços - Os primeiros modelos da Leapmotor no Brasil serão:

C10 Elétrico: carro 100% elétrico da marca;

C10 Híbrido: chamado de REEV (range-extended electric vehicle, ou "veículo elétrico com autonomia estendida", em tradução livre), o carro conta tanto com um motor a combustão — que serve como gerador de energia para a bateria e o motor elétrico — quanto com um bocal que permite o carregamento da bateria com uma fonte externa.

Outro veículo que será disponibilizado é o B10, veículo que deve ser 100% elétrico, terá o tamanho de um Jeep Compass e vem para brigar com modelos como o BYD Song Plus, o GWM Haval H6 e o Omoda 5.

Veja os preços:

Leapmotor C10 elétrico: R$ 189.990;

Leapmotor C10 híbrido: R$ 199.990;

Leapmotor B10 elétrico: R$ 172.990

