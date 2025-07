Lei cria a 'Casa do Autista em Campo Grande'

Por meio de lei publicada no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (4), fica criada a Casa do Autista de Campo Grande, espaço destinado ao tratamento de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No local, conforme o texto, serão oferecidas as seguintes modalidades: neuropediatria, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, nutricionista, psicopedagogia e serviço social.

Após sua publicação a Lei ainda deve ser regulamentada. As despesas com a execução são oriundas de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

