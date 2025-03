Lei denomina "Jornalista Vanessa Ricarte" a Procuradoria Especial da Mulher da CÃ¢mara

Aprovado pelos vereadores, o projeto que denomina Jornalista Vanessa Ricarte a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Campo Grande, foi sancionada pela prefeita Adriane Lopes em Lei publicada no Diário Oficial desta terça-feira (18).

O vereador Papy, autor da proposta, lembrou que a Procuradoria “é mais um espaço aberto para defesa dos interesses das mulheres, no combate à violência, no empreendedorismo da mulher, no empoderamento feminino, na luta por mais vozes de mulheres falando de política”. Ele acrescenta que o nome de Vanessa irá marcar a responsabilidade de cada um na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência contra a mulher.

Vanessa Ricarte foi morta a facadas depois ter pedido medida protetiva contra o autor, Caio Nascimento, que já tinha vários registros anteriores de violência doméstica. O caso trouxe à tona a necessidade de aperfeiçoar a rede de proteção às mulheres.

