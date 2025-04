Lei garante entrada de cães de suporte emocional em ambientes coletivos na Capital

Foi sancionada em edição do Diário Oficial desta quarta-feira (2), a Lei que garante a entrada e permanência de cão de suporte emocional em ambientes de uso coletivo para pessoas com transtornos mentais.

É direito desse público, ingressar e permanecer com o animal em todos os locais públicos ou privados, meio de transporte público e em estabelecimentos comerciais.



Para a identificação da pessoa com transtornos mentais é necessário apresentar atestado emitido por um psiquiatra ou psicólogo indicando o benefício do tratamento com o auxílio do cão de suporte emocional, devendo o atestado ser renovado a cada nove meses.



É importante ressaltar que o cão deve ter o adestramento de obediência básica e a isenção de agressividade comprovados por instituição ou profissional autônomo, através de certificado contendo o nome e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do centro de treinamento ou o nome e CPF do instrutor autônomo, sendo de total responsabilidade do dono.

O cão de suporte emocional deve apresentar crachá da cor branca no colete, contendo nome do tutor, nome do cão, fotografia e raça. O colete deve ser da cor vermelha com a identificação de “suporte emocional” e o tutor deve apresentar a carteira de vacinação atualizada, com comprovação da vacinação múltipla e antirrábica, assinada por médico veterinário.



O ingresso de cão de suporte emocional é proibido nos locais em que seja obrigatória a esterilização individual.

