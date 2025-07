Lei garante reabilitação de mulheres mastectomizadas na rede SUS da Capital

Foi sancionada e pulicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta segunda-feira (14), a Lei que assegura às mulheres mastectomizadas o direito à realização de fisioterapia de reabilitação nas unidades da rede pública de saúde do Município.

O texto foi originado por um projeto da vereadora Ana Portela, assinada também pelo vereador Dr. Victor Rocha pela redução de sequelas decorrentes do processo cirúrgico de retirada das mamas.

O Poder Executivo poderá celebrar parcerias e/ou convênios para ampliar a rede de atendimento fisioterápico para as mulheres mastectomizadas.

A fisioterapia de reabilitação será realizada repassada pelos profissionais de acordo com o quadro clínico de cada paciente.

