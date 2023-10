Lei instala Corredor Gastronômico na Avenida Marinha, no Bairro Coophavila II

Foi sancionada a Lei que autoriza a criação do Corredor Gastronômico Turístico e Cultural da Avenida Marinha, no Bairro Coophavila II, em Campo Grande.

A Prefeitura incentivará a promoção e o ordenamento do local, mediante apoio dos órgãos envolvidos, visando preservar o livre trânsito de veículos e transeuntes.

Ainda será estipulado as medidas de segurança do local, bem como a harmonia estética, a sinalização indicativa dos estabelecimentos participantes e a repressão ao comércio ambulante irregular.

O corredor gastronômico irá proporcionar apresentações musicais, poéticas e artísticas, festivais e encontros gastronômicos e culturais. A administração do corredor deverá ser compartilhada.

