Lei orçamentária anual é aprovada com 20 votos a favor

Nesta terça-feira (8) foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto que estima a receita e fixa a despesa no Estado para o Exercício Financeiro de 2021. Foram 20 votos favoráveis e nenhum contrário.

Deputado Barbosinha, do Democratas, relator do projeto parabeniza a equipe econômica do Governo pela preocupação em retratar no orçamento todas as circunstâncias que estão sendo vividas em relação da economia perante a pandemia. “É um orçamento que busca, na medida do possível, aproximar da realidade, contemplando grandes investimentos, funcionamento da estrutura pública, manutenção do pagamento em dia e, sobretudo, Estado que continua investindo no desenvolvimento”, declarou o parlamentar.

O projeto aprovado durante sessão plenária vai à redação final.

