quinta, 15 de janeiro de 2026
Lei proíbe corte de água em casas com doentes terminais e acamados na Capital

A medida vale para famílias inscritas no CadÚnico

15 janeiro 2026 - 11h11Sarah Chaves
Ricardo Wolffenbüttel/Secom SCRicardo Wolffenbüttel/Secom SC  

A Prefeitura de Campo Grande sancionou a Lei que proíbe a suspensão do fornecimento de água em imóveis onde residam pessoas enfermas em fase terminal ou acamadas, desde que a família esteja inscrita no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

A norma considera como enfermo terminal o indivíduo com doenças crônico-degenerativas incuráveis que comprometam a capacidade funcional, o conforto orgânico ou a própria vida.

Para ter direito ao benefício, o pedido pode ser feito por familiar, responsável legal ou cuidador, diretamente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, mediante apresentação de laudo médico que comprove a condição clínica do paciente.

Caso a pessoa enferma não consiga se deslocar, a Assistência Social poderá realizar visita domiciliar para validação das informações.

A situação será analisada por assistente social, com emissão de relatório técnico.

