Menu
Menu Busca sábado, 17 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Lei que proíbe corte de água em casas com pacientes terminais ou acamados é sansionada

Benefício vale para famílias cadastradas no CadÚnico e garante fornecimento contínuo de água mediante laudo médico e requerimento no CRAS

17 janeiro 2026 - 17h49Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

A Prefeitura de Campo Grande sancionou a Lei nº 7.576, que proíbe a interrupção do fornecimento de água em residências onde vivem pessoas em fase terminal ou acamadas. O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A lei define como enfermo terminal qualquer indivíduo cuja saúde esteja comprometida por doenças crônico-degenerativas incuráveis, comprometendo sua capacidade funcional, conforto ou integridade física. O objetivo é assegurar condições mínimas de higiene, saúde e cuidados diários.

O benefício será concedido mediante requerimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), acompanhado de laudo médico que comprove a condição do paciente. Nos casos em que o beneficiário não puder se deslocar, será realizada visita domiciliar com documentação detalhada.

O autor da lei, vereador Maicon Nogueira, afirmou que a medida protege famílias em situação de vulnerabilidade e garante dignidade aos pacientes. “Estamos falando de famílias que já enfrentam uma rotina extremamente difícil. Garantir que a água não seja cortada nessas residências é uma medida de humanidade, respeito e justiça social”, destacou o parlamentar.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Exemplo de cemiterio vertical que é feito em Manaus
Cidade
Para otimizar espaço, prefeitura autoriza cemitérios verticais em Campo Grande
A campanha já beneficiou mais de 320 mil pessoas por meio do programa Mesa Brasil
Cidade
Ação de Shopping da Capital beneficia mais de 200 crianças com 5 toneladas de alimentos
Interdições e obras afetam o trânsito em Campo Grande neste fim de semana; confira
Cidade
Interdições e obras afetam o trânsito em Campo Grande neste fim de semana; confira
Carro do fumacê
Cidade
Tá na rota? Fumacê passa por seis bairros de Campo Grande nesta sexta
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Cidade
Kaspersky identifica fraude digital que utiliza o IPVA em MS
Foto: Ilustrativa
Cidade
Campo Grande obriga hospitais a adotar protocolo de parto humanizado
Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes
Justiça
Prefeitura diz que não houve aumento de taxas no IPTU e defende 'correção' na Justiça
Prefeitura libera R$ 3,4 milhões para hospitais garantirem piso da enfermagem
Transparência
Prefeitura libera R$ 3,4 milhões para hospitais garantirem piso da enfermagem
Fumacê passará por 4 bairros nesta segunda-feira
Cidade
Fumacê circula em quatro bairros nesta quinta-feira; confira rota
Imagem ilustrativa
Cidade
Prefeitura lança canal de atendimento 24h para tirar dúvidas sobre o IPTU

Mais Lidas

Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira