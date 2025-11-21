Leilão da Fiems conta Etios com lance inicial de R$ 9 mil em Mato Grosso do Sul

O Sistema FIEMS entrou no clima de fim ano e abriu um novo leilão com nada menos que 108 lotes — de carros a computadores, passando por motores e móveis usados pelo SESI/MS e pelo SENAI/MS.

Entre os destaques, aparecem automóveis como um Toyota Etios SD Xplus AT 2019 com lance inicial de R$ 9 mil, e um Fiat Palio Weekend Attractive 1.4 2013/2014, a partir de R$ 13 mil.

O pregão já está rolando, totalmente online, e segue aberto até quinta-feira, dia 27, às 14h (horário de MS), sob condução do leiloeiro público oficial Gabriel Aude Leite de Araújo Silva.

Quem quiser conferir tudo de perto pode visitar os lotes no Centro de Convenções Albano Franco. A inspeção presencial vai de segunda (24) a quarta (26), das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h. Já os lances são feitos pela plataforma casadeleiloes.com.br.

Também chamam atenção os lotes com equipamentos de informática — CPUs, monitores, notebooks, tablets, impressoras, TVs, estabilizadores e acessórios — além de móveis como cadeiras, mesas, armários, bebedouros, quadros de força, catracas eletrônicas e até motores.

O leilão é aberto para pessoas físicas e jurídicas de todo o Brasil. É só acessar, dar aquela conferida e disputar seu lote.

O edital, o detalhamento e fotos de cada lote podem ser conferidos através do link https://www.casadeleiloes.com.br/leilao/bens-moveis-e-veiculos-de-entidades-sesi-e-senai/14517.

