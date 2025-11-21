Menu
Menu Busca sexta, 21 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

Leilão da Fiems conta Etios com lance inicial de R$ 9 mil em Mato Grosso do Sul

Certame terá 108 lotes com vários equipamentos, móveis e outros disponíveis

21 novembro 2025 - 16h37Luiz Vinicius
Toyota Etios está em um dos lotesToyota Etios está em um dos lotes   (Divulgação/Sistema Fiems)

O Sistema FIEMS entrou no clima de fim ano e abriu um novo leilão com nada menos que 108 lotes — de carros a computadores, passando por motores e móveis usados pelo SESI/MS e pelo SENAI/MS.

Entre os destaques, aparecem automóveis como um Toyota Etios SD Xplus AT 2019 com lance inicial de R$ 9 mil, e um Fiat Palio Weekend Attractive 1.4 2013/2014, a partir de R$ 13 mil.

O pregão já está rolando, totalmente online, e segue aberto até quinta-feira, dia 27, às 14h (horário de MS), sob condução do leiloeiro público oficial Gabriel Aude Leite de Araújo Silva.

Quem quiser conferir tudo de perto pode visitar os lotes no Centro de Convenções Albano Franco. A inspeção presencial vai de segunda (24) a quarta (26), das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h. Já os lances são feitos pela plataforma casadeleiloes.com.br.

Também chamam atenção os lotes com equipamentos de informática — CPUs, monitores, notebooks, tablets, impressoras, TVs, estabilizadores e acessórios — além de móveis como cadeiras, mesas, armários, bebedouros, quadros de força, catracas eletrônicas e até motores.

O leilão é aberto para pessoas físicas e jurídicas de todo o Brasil. É só acessar, dar aquela conferida e disputar seu lote.

O edital, o detalhamento e fotos de cada lote podem ser conferidos através do link https://www.casadeleiloes.com.br/leilao/bens-moveis-e-veiculos-de-entidades-sesi-e-senai/14517.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Polícia deve investigar estupro de criança de 4 anos em escola pública da Capital
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Adote! Gatos resgatados estarão disponíveis para ganharem novos lares neste sábado
Cidade
Adote! Gatos resgatados estarão disponíveis para ganharem novos lares neste sábado
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande
Justiça
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Polícia investiga casa no Lageado por aliciação de menores para práticas sexuais na Capital
Dessa vez vai? Chafariz da Praça Ary Coelho começa a ser revitalizado
Cidade
Dessa vez vai? Chafariz da Praça Ary Coelho começa a ser revitalizado
Foto: Divulgação
Cidade
Programação do Norte Sul Plaza combina Natal, oficinas e encontro de motos
Casas -
Cidade
Habita+CG muda regras urbanísticas e abre caminho para mais moradias populares em Campo Grande
Taxa de Conservação Ambiental de R$ 15 será cobrada a partir de dezembro em Bonito
Cidade
Taxa de Conservação Ambiental de R$ 15 será cobrada a partir de dezembro em Bonito
Foto: PMCG
Cidade
Veja os pontos de fiscalização dos radares em operação na Capital

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Situação aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahran
Polícia
Motorista reage a assalto, atropela bandidos e mata um na Zahran
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí