Leilão do Detran-MS tem Sandero com lance a partir de R$ 6 mil

Teve início nesta segunda-feira, 2 de dezembro, às 10h (horário de Mato Grosso do Sul), um novo leilão do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) com ofertas de sucatas servíveis e inservíveis e veículos para circulação.

O leiloeiro oficial é Patricia Pimentel Grocoski Costa e os lances podem ser ofertados no site www.pimentelleiloes.com.br até o dia 16 de dezembro às 10h (horário de Mato Grosso do Sul) e a visitação aos lotes vai ser aberta nos dias 112 e 13 de dezembro das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30 no pátio da PMAX que fica localizado na rua Gigante Adamastor, nº 16 no Jardim Santa Felicidade em Campo Grande-MS.

Na categoria veículos de circulação são ofertados 119 lotes de veículos, sendo 89 motocicletas e 30 automóveis. O destaque dessa vez é um Renault Sandero AUTH 10 2018/2019 na cor preta com lance inicial de R$ 6.251 e uma motocicleta Yamaha YS150 Fazer SED 2023/2024 na cor preta com lance inicial de R$ 4.031 e qualquer pessoa, seja Física ou Jurídica pode fazer oferta de lances nesta categoria.

Em sucata aproveitável são ofertados 74 lotes de veículos, sendo 63 motocicletas e 116 automóveis e apenas pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do país podem ofertar lances.

Já na categoria sucata inservível é ofertado lote único com 50 motocicletas e 3 automóveis com pesagem estimada de 8.059 kg de material ferros, podendo apenas pessoas jurídicas que operem no ramo de siderurgia, de fundição ou reciclagem e credenciadas no Detran-MS podem ofertar lances.

