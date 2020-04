Leilão do Detran-MS tem veículos a partir de R$360,00

As pessoas de Campo Grande que estão procurando um veículo barato podem aproveitar o leilão da Operação Limpa Pátio, que iniciou nesta quinta-feira (30), com a intenção de esvaziar os pátios do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

O lance mais barato é de R$ 360,00 podendo passar facilmente a casa do R$1.000,00 agrando todo tipo de público e gosto.

Estarão disponíveis 436 veículos de circulação que poderão ser visitados entre os dias 8 a 12 de maio. Destes, 409 motocicletas e 27 automóveis que estarão localizados na Avenida Gury Marques,7155, Cidade Morena das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Para efetuar o lance online, os interessados deverão acessar previamente o site no endereço eletrônico: canaldeleiloes.com.br e fazer o seu cadastro, de forma inteiramente gratuita, ocasião em que será fornecida orientação quanto à remessa dos documentos exigidos.

Conforme o coordenador da Comissão de Leilão do Detran-MS, Diego Fernando Arruda Soares, é importante ressaltar que o veículo passa por um processo de desembaraço cadastral antes da transferência.

"O veículo é entregue para o arrematante após o prazo previsto em edital mas se estiver com algum débito em outros órgãos, é necessário passar para o processo de desembaraço antes da transferência", comenta Diego.

O diretor-presidente, Rudel Trindade, comenta que ainda este ano, cerca de 80% do espaço da sede será desafogado, após os leilões previstos na Operação Limpa Pátio. “Os principais gargalos de pátios sobrecarregados se encontram em Dourados e Corumbá”.

Meses em que o leilão irá ocorrer no Interior

Maio: Corumbá e Dourados

Junho: Nova Andradina e Paranaíba

Julho: Três Lagoas e Coxim

Agosto: Ponta Porã e Naviraí

Setembro: Aquidauana e Jardim

