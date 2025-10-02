Menu
Menu Busca quinta, 02 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Leite para recém-nascidos volta a ficar em baixa e Humap-UFMS pede doações

Atualmente, 19 recém-nascidos internados nas unidades neonatais dependem diretamente do leite humano doado

02 outubro 2025 - 11h55Luiz Vinicius

O leite humano para recém-nascidos voltou a ficar com baixo estoque no Hospital Universitário, em Campo Grande, e obrigou a unidade pedir doações da população para ajudar no tratamento e cuidado com alguns bebês.

Atualmente, 19 recém-nascidos internados nas unidades neonatais dependem diretamente do leite humano doado e o estoque disponível é suficiente para apenas 7 dias.

O leite materno é essencial para o desenvolvimento e recuperação de bebês prematuros e em estado de saúde delicado. A doação pode ser feita de forma prática e segura, com total suporte da equipe do Banco de Leite do hospital.

Para facilitar, o Humap-UFMS disponibiliza coleta domiciliar gratuita, mediante agendamento pelos telefones (67) 3345-3027 ou (67) 99633-2510 (WhatsApp). Também é possível comparecer diretamente ao Banco de Leite e realizar a extração no local, em um procedimento simples que leva, em média, 15 minutos.

Tanto nas visitas domiciliares quanto no atendimento presencial, uma equipe especializada orienta as doadoras sobre higiene, técnicas de extração e armazenamento adequado, garantindo que o leite coletado siga todos os padrões de qualidade e segurança.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Campo Grande realiza primeiro censo da população em situação de rua
Cidade
Campo Grande realiza primeiro censo da população em situação de rua
Foto: Ilustrativa /
Política
Fim da obrigatoriedade de autoescola gera críticas do setor em MS
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Execução de Gabriel Jordão no bairro Moreninha tem reviravolta na Justiça
Público se credenciando na entrada do evento
Cidade
Na 3ª edição, EmpreendeFest começa com entrada gratuita, reunindo palestrantes nacionais
Bebidas com metanol já matou uma pessoa e 4 segue em investigação
Cidade
Abrasel orienta empresários de MS sobre como identificar bebidas adulteradas
Corpo da vítima encoberto por lona
Justiça
Júri condena homem a 10 anos por matar adolescente a pauladas em Campo Grande
Cemitério - Foto: Ilustrativa /
Cidade
TJ decide que cuidado com jazigos em cemitérios de Campo Grande é responsabilidade das famílias
JD1TV: Moradores ficam sem água no interior e concessionária aponta falta de energia
Cidade
JD1TV: Moradores ficam sem água no interior e concessionária aponta falta de energia
Por legítima defesa, Justiça absolve acusado de matar menor em Campo Grande
Justiça
Por legítima defesa, Justiça absolve acusado de matar menor em Campo Grande

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul