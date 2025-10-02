Leite para recém-nascidos volta a ficar em baixa e Humap-UFMS pede doações

O leite humano para recém-nascidos voltou a ficar com baixo estoque no Hospital Universitário, em Campo Grande, e obrigou a unidade pedir doações da população para ajudar no tratamento e cuidado com alguns bebês.

Atualmente, 19 recém-nascidos internados nas unidades neonatais dependem diretamente do leite humano doado e o estoque disponível é suficiente para apenas 7 dias.

O leite materno é essencial para o desenvolvimento e recuperação de bebês prematuros e em estado de saúde delicado. A doação pode ser feita de forma prática e segura, com total suporte da equipe do Banco de Leite do hospital.

Para facilitar, o Humap-UFMS disponibiliza coleta domiciliar gratuita, mediante agendamento pelos telefones (67) 3345-3027 ou (67) 99633-2510 (WhatsApp). Também é possível comparecer diretamente ao Banco de Leite e realizar a extração no local, em um procedimento simples que leva, em média, 15 minutos.

Tanto nas visitas domiciliares quanto no atendimento presencial, uma equipe especializada orienta as doadoras sobre higiene, técnicas de extração e armazenamento adequado, garantindo que o leite coletado siga todos os padrões de qualidade e segurança.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também