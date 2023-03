Leitores cobram Bioparque aos domingos e cobertura na entrada

Inaugurado há quase um ano, o Bioparque Pantanal segue sendo motivo de debate para o público, em especial pela questão dos horários de atendimento e a espera para realizar a visita em dias de feriado. Atualmente, o complexo é administrado pelo Governo do Estado e, segundo informações divulgadas recentemente, ainda não há previsão para que o local seja concedido à iniciativa privada.

Ótima opção de passeio gratuito na Capital, o maior aquário de água doce do mundo vem sendo tema de conversas nas redes sociais. Em uma publicação do JD1, internautas questionaram sobre o local não abrir para visitas no sábado à tarde, e aos domingos. "Morar em Campo Grande é muito bom, estou aqui há 6 anos. Só é triste o Bioparque estar fechado nos sábados à tarde e no domingo" reclamou uma internauta.

O horário de funcionamento do Bioparque Pantanal é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Já no sábado é das 8h às 12h. No domingo, não há expediente. Vale destacar que, apesar do horários apresentados, há um tempo limite para fazer o check-in da visitação. De segunda e quarta-feira, é das 10h15 até às 10h30, e no período da tarde das 16h às 16h30. Terça, quinta e sexta-feira, é até às 10h30 de manhã, e até às 16h30 à tarde. Aos sábados, é permitida entrada somente até às 10h30.

Procurada, a direção do Bioparque afirmou estarem estudando novas possibilidades de horários, contudo, ainda não há nada definido e nem uma data destinada. "Está em discussão, mas não temos previsão quanto a questão de abrir sábado à tarde e no domingo. Apenas o sábado está mais definido, mas não há previsão para passar para o público", informou em nota.

Outras questões também são citadas pelos Campo-grandenses na internet. "Só falta arrumar essa entrada e o estacionamento...", destacou um homem.

Em um outro comentário, uma mulher escreveu: "Como moradora e uma apaixonada por Campo Grande e pelo MS, queria deixar um alerta aos administradores do Bioparque e para o Governo. O entorno também faz parte do Parque, o estacionamento e as laterais. Esses espaços estão deixando muito a desejar. Um local com tamanha importância não pode ter o entorno apresentado daquela forma. Seria interessante, e com urgência, que o local faça jus a referida escolha na Revista Time. Fica a dica!".

"Massa é o sol na nuca por 2 horas até entrar e ficar 30 minutos. Mas no geral, até que ficou legal pelos milhões investidos", escreveu um leitor. Nesta terça-feira (21), fotos de visitantes aguardando no sol foram publicadas nas redes sociais, reclamando da situação.

Foto de hoje (21) - Divulgação

