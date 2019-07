"Leva e Traz" está disponibilizando vagas para motoristas na Capital

Mauro Silva, com informações do Diário de MS

Uma empresa de aplicativo de mobilidade urbana e transporte de passageiro está selecionando motoristas para trabalhar em Campo Grande. Os que se interessem em atuar no ramo e têm a habilitação com a certificação EAR pode fazer parte do “time” da “Leva e Traz”.

Os motoristas que atuam na “Leva e Traz” são premiados se atingirem o maior número de corridas. O aplicativo é uma plataforma inteligente com preço fixo e justo e os passageiros também ganham prêmios ao escolherem o serviço.

O “Leva e Traz” é seguro, pois exige cadastro detalhado com todas as documentações pessoais e foto "Self" fornecido pelos passageiros.

LEVA E TRAZ

- O aplicativo da Leva e Traz pode ser baixado gratuitamente na App Store (para iPhone e iPad) e na Google Play (para Android).

– Pedido. O cliente pede um carro instantaneamente ou agenda uma corrida pelo aplicativo. Os detalhes são enviados para o motorista mais próximo.

– Aceitação. O motorista pode tanto aceitar como recusar a corrida. Se ele rejeita, o pedido é enviado para outro motorista.

– Viagem. O cliente determina o local de embarque e o ponto de chegada. Sabendo previamente quanto vai custar a viagem e o tempo estimado.

– Pagamento. O pagamento é feito em dinheiro e pelo aplicativo, uma interação que fica a escolha do passageiro

Serviço

O leva e Traz tem escritório com endereço em Campo Grande, além de atendimento pelo telefone fixo e whatsapp para atender os motoristas e passageiros.

Rua Rio Grande do Sul, 1245 – sala 14, (Entre a Av. Mato Grosso e Rua Antônio Maria Coelho), Jardim dos Estados.

Telefone fixo: (67) 3023-4343

Whatsapp: (67) 9 9307-2506

E-mail: levaetrazms@gmail.com

