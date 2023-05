Licenciamento para carros com placa final 3 vai até fim de maio no Detran-MS

Proprietários de veículos que tenham a placa com final 3 devem se atentar ao prazo de pagamento do licenciamento, que segue em vigência até o final do mês de maio no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

O pagamento pode ser feito em qualquer agência do Detran de Mato Grosso do Sul ou na rede bancária credenciada, que inclui Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco, além de casas lotéricas e Rede Pague Fácil.

Além da guia impressa que chega no endereço cadastrado pelo proprietário, é possível emitir a guia virtualmente. Para isso, entre no Portal de Serviços meudetran.ms.gov.br ou no aplicativo Detran MS, escolhendo a opção "veículo" e "Guia Licenciamento".

O sistema irá solicitar os dados da placa e Renavam do veículo. Para os casos em que o proprietário optou pelo parcelamento do IPVA, no momento de gerar a guia, é possível emitir o boleto com ou sem os valores restantes.

O licenciamento é um documento de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado. O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima, que de acordo com o art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevê aplicação de multa de R$ 293,47.

