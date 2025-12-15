Liminar determina retorno de 70% do efetivo dos motoristas em Campo Grande

Liminar expedida pelo desembargador federal Cesar Palumbo Fernandes, do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), da 24ª Região, determinou que 70% do efetivo dos motoristas retornem as atividades, mesmo em meio a grave anunciada pelo STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande) para essa segunda-feira, dia 15.

O desembargador apontou que o serviço é considerado essencial para a população. Na decisão, é citada que o sindicato "incentive ou tolere paralisação superior a 30% da força do trabalho, bem como quaisquer atos que impeçam o regular funcionamento mínimo do serviço".

Conforme detalhes do documento, ainda está prevista uma multa diária de R$ 20 mil, caso a determinação não seja cumprida. Ela foi expedida ao longo deste domingo, dia 14, horas antes do início da greve na cidade.

Ainda no documento, ficou determinado uma audiência de conciliação para terça-feira, dia 16, às 15h45, na sede do TRT, para discutir um possível acordo entre o sindicato e o Consórcio Guaicurus.

A greve foi anunciada ao longo da última semana e só seria finalizada quando o Consórcio Guaicurus realizasse o pagamento integral do salário referente ao mês de novembro, a segunda parcela do 13º e o repasse do vale.

