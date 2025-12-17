Liminar suspende greve dos odontologistas em Campo Grande

A greve dos odontologistas que atuam na rede pública de saúde de Campo Grande está suspensa por decisão judicial. Segundo o presidente do Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (SIOMS), David Chadid, a categoria tomou conhecimento de uma liminar concedida em favor do município, que estabelece multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento e aponta fundamentos para a suspensão do movimento.

De acordo com Chadid, embora o sindicato ainda não tenha sido oficialmente notificado, a decisão levou à convocação de uma assembleia da categoria a ser realizada às 12h desta quarta-feira (17), para que o jurídico apresente as alternativas legais e a categoria deliberasse sobre os próximos passos. Em respeito ao Poder Judiciário, a paralisação foi suspensa pela manhã.

A greve havia sido aprovada pelos odontologistas em razão do não cumprimento do reposicionamento no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e a falta de condições adequadas de trabalho nas unidades de saúde, como carência de insumos e equipamentos odontológicos.

Antes da suspensão, o SIOMS informou que, mesmo com a paralisação aprovada, cerca de 50% dos profissionais manteriam os atendimentos.

