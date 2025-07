Linha de ônibus da Moreninha será testada com combustível 100% a gás natural

Saiba Mais Cidade Campo Grande começa a testar ônibus movido 100% a gás natural

Com o primeiro teste de ônibus movido 100% a gás natural realizado em outubro de 2024 na linha 082 do transporte coletivo de Campo Grande, nesta quinta-feira (17), começa a ser testado o carro da linha 61 (Moreninha/Shopping). A medida busca por alternativas mais sustentáveis e eficientes para o serviço.

Como parte de estudo técnico da Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, MSGás e Consórcio Guaicurus, o veículo circulará por aproximadamente 30 dias, das 6h25 às 21h30, oportunidade em que será avaliado o desempenho do veículo em rotas reais, dentro de um esforço de modernização da matriz energética do sistema público de transporte da cidade.

Serão coletados dados técnicos referentes a consumo, conforto e impacto ambiental, entre outros, inclusive com medições de satisfação dos clientes.

"É com grande entusiasmo que o Consórcio Guaicurus participa dessa iniciativa em Campo Grande. A parceria com a Prefeitura, Governo do Estado e MSGás para testar o ônibus a gás natural é um passo essencial para um futuro de mais sustentabilidade e eficiência no transporte público", afirma Themis de Oliveira, presidente do Consórcio Guaicurus.

Para a CEO da MSGás, Cristiane Schmidt, os testes têm potencial de gerar vários impactos positivos. "O objetivo é claro: dotar a cidade de um transporte coletivo mais sustentável, aproveitando os benefícios do gás natural e o biometano. Acreditamos que essa tecnologia pode fazer uma grande diferença na redução de poluentes e melhora na qualidade do ar e na vida dos cidadãos", ressalta.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Cidade Campo Grande começa a testar ônibus movido 100% a gás natural

Deixe seu Comentário

Leia Também