Lista atualizada do Programa Recomeçar Moradia é publicada; confira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), publicou nesta terça-feira (23), no Diogrande, a lista atualizada de inscritos no Programa Recomeçar Moradia – Vulnerabilidade Social – PCD (Pessoa com Deficiência).

De acordo com o novo documento, a convocação segue os critérios estabelecidos no Edital nº 02/2025 e contempla 50 vagas de atendimento direto e outras 50 de suplência, assegurando a oportunidade de acesso ao programa habitacional para quem se enquadra na modalidade destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social com deficiência.

A EMHA reforça que os candidatos precisam cumprir todos os requisitos do edital e apresentar a documentação exigida. O não envio dos documentos dentro do prazo resultará em desclassificação automática.

Dúvidas e mais detalhes podem ser esclarecidos pelos canais oficiais da agência: [email protected] e (67) 3314-3900.

